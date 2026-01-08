POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Wem gehört dieses Fahrrad?
Lippe (ots)
Am Fischerteich in Pivitsheide fand die Polizei am 20.12.2025 ein herrenloses und unabgeschlossenes Fahrrad (Pegasus Avanti) in neon-grün auf. Es wurde sichergestellt. Bislang konnte es niemandem zugeordnet werden. Es ist nicht auszuschließen, dass es aus einem Diebstahl stammt. Der Eigentümer des Fahrrads meldet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2.
