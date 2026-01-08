POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Wem gehört dieses Fahrrad?

Lippe (ots) - Am 15.12.2025 kam es in der Hardisser Straße am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro - einer der Unfallbeteiligten flüchtete. Gegen 17.30 Uhr beabsichtigte ein 35-Jähriger mit seinem Audi A6 Avant rückwärts in eine Grundstückseinfahrt zu fahren. Als er dafür kurzzeitig quer auf der Fahrbahn stand, fuhr ...

