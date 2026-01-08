Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Verkehrskontrollen an der B1: Viele trotz Winterwetter zu schnell unterwegs.

Lippe (ots)

Ein Team der Polizeiwache Blomberg führte am Mittwoch (07.01.2026) an der B1 im Bereich der Abfahrt Pyrmonter Straße eine rund 2-stündige Verkehrskontrolle durch. Leider mussten die Einsatzkräfte vor Ort feststellen, dass viele Verkehrsteilnehmer trotz des aktuellen Winterwetters zu schnell unterwegs waren.

Insgesamt 15 Fahrerinnen und Fahrer konnten direkt vor Ort angehalten werden und erhielten Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung. Die dort erlaubten 70 km/h überschritten jedoch eine Vielzahl weiterer Fahrzeuge. Der traurige Spitzenreiter war ein 36-jähriger Blomberger mit seinem 3er BMW, der mit 108 km/h unterwegs war.

Auch mit dem Handy am Steuer wurde ein Fahrzeugführer erwischt. In 15 Fällen mussten die Polizeibeamten Verwarngelder wegen falschem Abbiegen verhängen. Autofahrer nutzten hier beim Abbiegen nicht den Beschleunigungsstreifen, sondern bogen direkt auf die Spur in Fahrtrichtung Paderborn ab, was sehr gefährlich ist. Auch eine permanente Missachtung des Stoppschildes stellten die Beamten bei der Kontrolle fest. Die Polizei weist darauf hin, dass an dieser Stelle vollständig angehalten werden muss - ein Abbremsen und weiterrollen ist nicht ausreichend!

Warnung: Aktuell muss auf allen lippischen Straßen aufgrund von Schnee und Eis mit Glätte gerechnet werden. Um Unfälle zu vermeiden ist es besonders wichtig, die Geschwindigkeit an die Witterungsbedingungen anzupassen und nicht zu schnell zu fahren. Halten Sie ausreichend Abstand zum Fahrzeug vor Ihnen, um ein Auffahren beim Bremsen zu verhindern. Schalten Sie Ihr Licht beim Fahren ein und halten Sie Ihre Scheiben für eine gute Sicht frei. Planen Sie für Ihre Fahrten etwas mehr Zeit als üblich ein, um nicht unter Zeitdruck zu geraten, wenn es auf den Straßen etwas langsamer zugeht.

