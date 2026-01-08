PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Selbeck. In Kurve von der Straße abgekommen: PKW kollidiert mit LKW.

Lippe (ots)

In der Roten Kuhle ereignete sich am Mittwochvormittag (07.01.2026) gegen 11 Uhr ein wetterbedingter Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Ein 23-Jähriger aus Barntrup fuhr in Richtung Selbeck, als er in einer Kurve augenscheinlich aufgrund von Glätte die Kontrolle über seinen Mazda 3 verlor. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem LKW und rutschte anschließend in den Graben. Sowohl der Mazda-Fahrer, als auch der 39-jährige LKW-Fahrer aus Hameln erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Personen ins Klinikum. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Straße blieb für die Bergung der Fahrzeuge und eine Reinigung der Straße durch die Feuerwehr über Mittag für mehrere Stunden gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

