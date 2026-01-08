PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Handwerker-Bulli aufgebrochen.

Lippe (ots)

Ein geparkter Fiat Ducato in der Straße Im Heideloh war zwischen Samstagmittag und Mittwochvormittag (03. - 07.01.2026) das Ziel von Werkzeug-Dieben. Sie öffneten gewaltsam eine Tür des Handwerker-Bullis und entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen im Wert von über 2.000 Euro. Zeugen, denen im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind, melden ihre Hinweise bitte telefonisch unter (05231) 6090 dem Kriminalkommissariat 2.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren