Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Diebstahl von Holz aus Wald von Dossenbach - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.01.2026 bis Samstag, 28.02.2026, soll eine unbekannte Täterschaft etwa 30 Ster Fichtenholz aus dem Wald von Dossenbach entwendet haben. Das Holz lagerte in Dossenbach im Gewann Langacker am Hornbergweg. Nach Sachlage wurde das Holz vor Ort kleiner gesägt und mit schwerem Gerät abtransportiert.

Einem anderen Geschädigten wurde ebenfalls Holz entwendet, welches auch im Wald von Dossenbach lag. Unbekannte entwendeten etwa fünf Eschenbohlen mit den Maßen 6 Meter x 0,5 Meter x 7 Zentimeter sowie zwei Rollen Buchbrennholz (etwa 2 Raummeter). Das Holz lagerte in einem unverschlossenen Schopf. Der Schopf befindet sich im Gewann Eimerich. Der Schopf ist über die Verbindungsstraße Dossenbach und Wiechs unmittelbar vor der Abfahrt nach Nordschwaben zu erreichen. Auch hier dürfte zum Abtransport ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Festgestellt wurde das Fehlen des Holzes am Dienstag, 03.03.2026. Die Tatzeit könnte auch schon mehrere Monate zurückliegen.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Verdächtiges im Wald von Dossenbach wahrgenommen haben und Hinweise zu der Täterschaft geben können.

