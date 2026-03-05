Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, B31: Gefährliches Überholmanöver im Überholverbot, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholvorgang, der sich am Mittwochnachmittag, 04.03.2026, gegen 16:30 Uhr auf der B31 zwischen Löffingen und Rötenbach ereignet haben soll.

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, befuhr der Fahrer eines türkisfarbenen Lkws mit türkischer Zulassung die B31, von Löffingen kommend in Fahrtrichtung Rötenbach. Nach Angaben des Zeugen überholte er trotz Überholverbot und durchgezogener Linie mindestens zwei vor ihm fahrende Lkws. Hierbei soll er die Sperrfläche überfahren und die Gegenfahrspur befahren haben. Mehrere entgegenkommende Verkehrsteilnehmer sollen dem Beschuldigten ausgewichen sein, um eine Kollision zu vermeiden.

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07651/9336-0 erbeten.

/and

