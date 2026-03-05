Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, B31: Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 04.03.2026, gegen 22:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Im zweispurigen Bereich überholte er einen vor ihm ordnungsgemäß fahrenden Verkehrsteilnehmer. Beim Wiedereinscheren verlor er aufgrund bislang unbekannter Ursache vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er eine Böschung hinauf, überschlug sich und kam anschließend auf den Rädern neben der Fahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 37-jährige Autofahrer wurde beim Unfall verletzt. Er wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst versorgt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen war außerdem ein Abschleppdienst im Einsatz.

