PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, B31: Fahrzeug überschlägt sich, Fahrer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 04.03.2026, gegen 22:50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Im zweispurigen Bereich überholte er einen vor ihm ordnungsgemäß fahrenden Verkehrsteilnehmer. Beim Wiedereinscheren verlor er aufgrund bislang unbekannter Ursache vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr er eine Böschung hinauf, überschlug sich und kam anschließend auf den Rädern neben der Fahrbahn zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der 37-jährige Autofahrer wurde beim Unfall verletzt. Er wurde durch den eintreffenden Rettungsdienst versorgt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Löffingen war außerdem ein Abschleppdienst im Einsatz.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de


X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 15:53

    POL-FR: Löffingen, B31: Gefährliches Überholmanöver im Überholverbot, Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überholvorgang, der sich am Mittwochnachmittag, 04.03.2026, gegen 16:30 Uhr auf der B31 zwischen Löffingen und Rötenbach ereignet haben soll. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, befuhr der Fahrer eines türkisfarbenen Lkws mit türkischer Zulassung die B31, von Löffingen kommend in Fahrtrichtung Rötenbach. Nach ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:45

    POL-FR: Sankt Märgen: Brennende Kartonage sorgt für Feuerwehreinsatz

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 04.03.2026, kurz nach 20:30 Uhr wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zu einem Wohnhaus in der Glottertalstraße in Sankt Märgen gerufen. Grund hierfür war zunächst die Meldung über einen ausgelösten Brandmelder sowie starker Rauchgeruch. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellte sich heraus, dass in einer Wohnung ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:45

    POL-FR: Schwörstadt: Diebstahl von Holz aus Wald von Dossenbach - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 15.01.2026 bis Samstag, 28.02.2026, soll eine unbekannte Täterschaft etwa 30 Ster Fichtenholz aus dem Wald von Dossenbach entwendet haben. Das Holz lagerte in Dossenbach im Gewann Langacker am Hornbergweg. Nach Sachlage wurde das Holz vor Ort kleiner gesägt und mit schwerem Gerät abtransportiert. Einem anderen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren