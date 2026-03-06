PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Wiehre: Polizei rettet Seniorin leicht verletzt aus brennender Wohnung

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 05.03.2026, kurz vor Mitternacht wurde eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus in der Freiaustraße im Freiburger Stadtteil Wiehre gemeldet.

Zwei Polizeibeamte, die sich im Rahmen ihrer Streifentätigkeit in unmittelbarer Nähe zum betroffenen Gebäude befanden, begaben sich zur gemeldeten Adresse und stellten vor Ort bereits Flammen in einem Zimmer einer Erdgeschosswohnung fest. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr begannen die beiden Polizeibeamten mit Hilfe eines dienstlichen Feuerlöschers die Flammen zu löschen.

Als im rückwärtigen Bereich des Gebäudes Hilferufe aus der betroffenen Wohnung bemerkt wurden, verschafften sich die Streifenbesatzung gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Als ein Polizeibeamter die stark verrauchte Wohnung anschließend betrat, konnte er die 84 Jahre alte Bewohnerin auffinden und retten.

Die Senioren wurde im Anschluss durch den ebenfalls verständigten Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Freiburger Klinik transportiert. Der Polizeibeamte, der die Frau aus dem Gebäude gerettet hatte, konnte nach einer kurzen medizinischen Untersuchung seinen Dienst unverletzt fortsetzen.

Ersten Schätzungen zu Folge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 7.500 Euro. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, soll nun das Polizeirevier Freiburg-Süd ermitteln.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

