Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallflucht in Mappach - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 03.03.3036, 12.00 Uhr bis Mittwoch, 04.03.2026, 23.00 Uhr, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug die Fassade eines Hauses in der Alte Poststraße in Mappach. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Lkw mit Anhänger oder Auflieger beim Rangieren in der Alte Poststraße / Feuerbachstraße / Einmündung Zum alten Weg den Schaden an der Fassade verursacht haben. Am Dienstag, 03.03.2026, konnte ein Zeuge an der Örtlichkeit einen dunklen Lkw wahrnehmen. Der Sachschaden an der Fassade wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten Bad Bellingen, Telefon 07635 74437-0, sucht Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem Lkw geben können. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, nimmt rund um die Uhr Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell