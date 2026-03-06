PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Kollision beim Abbiegen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 05.03.2026, beabsichtige gegen 17.00 Uhr ein 18- jähriger BMW- Fahrer aus der Dr.-Rudolf- Eberle- Straße in die Waldshuter Str. in Richtung Westen einzubiegen. Dabei soll er nach bisherigen Erkenntnissen den aus der Himmelreich Straße entgegenkommenden Kleinlaster eines 62- Jährigen übersehen habe. Dieser beabsichtigte ebenfalls in die Waldshuter Straße in Richtung Westen einzubiegen und war somit bevorrechtigt. Beide Fahrer versuchten noch durch Ausweichen und Bremsen eine Kollision zu verhindern, was nicht gelang. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ungefähr 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

