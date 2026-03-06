Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Vorfahrt missachtet - 15.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit seinem Toyota befuhr am Donnerstag, 05.03.2026 gegen 16.20 Uhr ein 82 Jahre alter Mann die Hauptstraße in Maulburg und beabsichtigte an der Einmündung zur B317 in Richtung Schopfheim abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der B317 kommenden Lkws. Beim Einfahren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro, am Lkw von rund 5.000 Euro.

