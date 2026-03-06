Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Wildunfall

Freiburg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem Reh hat sich am Donnerstagabend, 05.03.2026, gegen 22:50 Uhr auf der B3 im Bereich der Ausfahrt Emmendingen-Wasser ereignet.

Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten der Polizei ein verletztes Reh am Straßenrand, welches mutmaßlich bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug verletzt wurde. Nachdem eine alarmierte Polizei-Streife vor Ort eintraf und ein schwerstverletztes Reh vorfanden, musste dieses mit einem gezielten Schuss aus der Dienstwaffe von seinem Leiden erlöst werden. Eine Gefahr für weitere Verkehrsteilnehmende bestand zu keinem Zeitpunkt.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Wildunfall aufgenommen und sucht nun nach dem am Unfall beteiligten Fahrzeug, zudem bislang keine Hinweise vorliegen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07641 582-0 rund um die Uhr entgegengenommen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell