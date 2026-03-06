PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Krähe mit Luftdruckmunition beschossen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am vergangenen Sonntag, 1. März, war eine Frau gegen 11:30 Uhr in der Elsässer Straße zu Fuß unterwegs. Im Bereich zwischen Falkenberger und Mühlhauser Straße hörte sie einen dumpfen Knall. Kurz darauf fiel eine augenscheinlich verletzte Krähe von einem Baum. Auf ihre sofortige Veröffentlichung des Sachverhaltes über die sozialen Medien meldet sich eine Tierschützerin, welche das verletzte Tier unverzüglich in tierärztliche Obhut verbrachte. Dort hat man festgestellt, dass das Tier mit Luftdruckmunition beschossen wurde. Das Projektil steckte noch im Tier. Der junge Vogel musste in der Folge aufgrund der Schwere seiner Verletzungen eingeschläfert werden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die schießende Person aus einem Fenster in der Nachbarschaft agiert hatte, was einen Straftatbestand darstellt.

Hinweise nimmt der unter anderem für Tierschutzdelikte zuständige Fachdienst «Gewerbe & Umwelt» unter 0761 21689-200 oder das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

rb (G/U) / ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
Tel.: 0761 882-1222
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 14:45

    POL-FR: Kleines Wiesental/ Wieslet: Erdaushub unerlaubt im Wald abgeladen

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 14.02.2026 wurden in einem Waldgebiet nordöstlich von Wieslet mehrere Stellen mit Erdaushub gemeldet. Bislang unbekannte Person oder mehrere Personen sollen entlang des sogenannten Baumgartenwegs mehrere Wagenladungen mit Erdaushub verbotenerweise abgeladen haben. Das Polizeirevier Schopfheim hat die Ermittlungen ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:41

    POL-FR: Emmendingen: Polizei sucht Unfallbeteiligten nach Wildunfall

    Freiburg (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Fahrzeug und einem Reh hat sich am Donnerstagabend, 05.03.2026, gegen 22:50 Uhr auf der B3 im Bereich der Ausfahrt Emmendingen-Wasser ereignet. Mehrere Verkehrsteilnehmende meldeten der Polizei ein verletztes Reh am Straßenrand, welches mutmaßlich bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrzeug verletzt wurde. Nachdem eine alarmierte Polizei-Streife vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren