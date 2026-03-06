Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Krähe mit Luftdruckmunition beschossen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am vergangenen Sonntag, 1. März, war eine Frau gegen 11:30 Uhr in der Elsässer Straße zu Fuß unterwegs. Im Bereich zwischen Falkenberger und Mühlhauser Straße hörte sie einen dumpfen Knall. Kurz darauf fiel eine augenscheinlich verletzte Krähe von einem Baum. Auf ihre sofortige Veröffentlichung des Sachverhaltes über die sozialen Medien meldet sich eine Tierschützerin, welche das verletzte Tier unverzüglich in tierärztliche Obhut verbrachte. Dort hat man festgestellt, dass das Tier mit Luftdruckmunition beschossen wurde. Das Projektil steckte noch im Tier. Der junge Vogel musste in der Folge aufgrund der Schwere seiner Verletzungen eingeschläfert werden.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die schießende Person aus einem Fenster in der Nachbarschaft agiert hatte, was einen Straftatbestand darstellt.

Hinweise nimmt der unter anderem für Tierschutzdelikte zuständige Fachdienst «Gewerbe & Umwelt» unter 0761 21689-200 oder das Polizeirevier Freiburg-Nord rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 entgegen.

rb (G/U) / ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell