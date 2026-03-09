Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: ICE überfährt Autoreifen und Bobbycar - Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

HP. Ashausen, Stelle, 07.03.2026 / 17:48 Uhr

Am Samstagnachmittag überfuhr der ICE 775 auf seiner Fahrt nach Hannover Hbf. in der Nähe des Haltepunkts Ashausen mehrere Gegenstände, die im Gleis lagen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.

Nach ersten Ermittlungen legten unbekannte Täter einen Autoreifen mit Stahlfelge sowie ein Kinderfahrzeug der Marke "Bobbycar" in das Gleis bei Ashausen. Gegen 17:48 Uhr überfuhr der Schnellzug aus Hamburg die Hindernisse mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 bis 160 Km/h. Durch den Vorfall wurden keine Reisenden im Zug verletzt, auch wurden keine Beschädigungen am Zug oder den Bahngleisen festgestellt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, denen am Samstagnachmittag an den Bahngleisen im Bereich Ashausen mögliche Verursacher aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Bremen unter 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de entgegen.

