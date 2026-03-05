Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Frauen verkaufen im Bahnhof Kopfhörer-Plagiate - Festnahme durch Bundespolizisten

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 04.03.2026 / 18:00 Uhr

Am Mittwochabend beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei eine Gruppe von Frauen, die im Bremer Hauptbahnhof mehrere mutmaßlich gefälschte Kopfhörer der Marke Apple AirPods Pro2 zum Verkauf anboten. Für eine der Frauen endete der Verkauf im Gefängnis.

Gegen 18 Uhr bemerkten die Bundespolizisten die vier Frauen im Alter von 17 bis 35 Jahren, wie sie in der Bahnhofshalle versuchten, Reisenden In-Ear Kopfhörer zu verkaufen. Die Zivilbeamten informierten ihre Streifenkollegen, die daraufhin die Personengruppe kontrollierte. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den angebotenen Kopfhörern der Marke Apple AirPods Pro2 mutmaßlich um Fälschungen. Die Bundespolizisten stellten die Plagiate sicher und nahmen die vier Frauen mit zur Bundespolizeiwache.

Beim Abgleich der Personalien im Fahndungssystem kam heraus, dass die 35-Jährige bereits wegen ähnlicher Delikte vom Amtsgericht Hamburg mit einem Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde. Sie wurde den Beamten der Polizei Bremen zur Einlieferung in die Haftanstalt übergeben. Die anderen drei Frauen konnten die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen, werden sich jedoch wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs verantworten müssen.

