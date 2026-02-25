Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Festnahme wegen Haftbefehl - 32-Jähriger leistet Widerstand

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 24.02.2026 / 15:30 Uhr

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat am Dienstagnachmittag bei seiner Festnahme durch die Bundespolizei Widerstand geleistet.

Der 32-Jährige wurde gegen 15:30 Uhr von einem Zivilbeamten im Bereich des Bremer Bahnhofsvorplatzes erkannt. Dem Bundespolizisten war bekannt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Als der Mann anschließend von uniformierten Einsatzkräften festgenommen werden sollte, versuchte er zu fliehen. Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Zeit stoppen. Er leistete im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand, indem er sich vehement gegen seine Festnahme sperrte. Der Gesuchte wurde mit Hilfe von Kollegen der Bremer Landespolizei zu Boden gebracht, gefesselt und anschließend mit einem Streifenwagen zur Bundespolizeiwache verbracht.

Die eingesetzten Polizeibeamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Noch am selben Abend wurde der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt, der die Haft gegen ihn anordnete.

