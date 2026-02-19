Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten schnappen jugendliche Diebe am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 19.02.2026 / 02:50 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag haben Bundespolizisten in der Nähe des Bremer Hauptbahnhofs drei minderjährige Diebe nach kurzer Flucht gefasst. Die Jugendlichen sollen zuvor mehrere Lebensmittel aus einem Bahnhofsgeschäft entwendet und den Kassierer anschließend körperlich attackiert haben.

Nach ersten Ermittlungen betraten die zwei 17-Jährigen, das 12-jährige Mädchen und ein weiterer unbekannter minderjähriger Täter das Geschäft im Hauptbahnhof. Während einer der Jugendlichen den Kassierer abgelenkt haben soll, sollen die drei anderen mehrere Artikel und Nahrungsmittel gestohlen haben. Als der Kassierer dies bemerkte und die Jugendlichen am Weglaufen hindern wollte, soll er von einem der Täter getreten und geschlagen worden sein. Danach hätten die vier Minderjährigen den Bremer Hauptbahnhof gemeinsam verlassen.

Zwei Bundespolizeistreifen nahmen drei der vier Diebe nach kurzer Fahndung im Nahbereich des Hauptbahnhofs fest. Gegen die beiden 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen schweren räuberischen Diebstahls eingeleitet und die 12-Jährige wurde noch in der Nacht dem Kinder- und Jugendnotdienst übergeben. Die Suche nach dem vierten Täter geht indes weiter.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell