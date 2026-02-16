LPI-SHL: Bauzaun beschädigt
Untermaßfeld (ots)
Unbekannte beschädigten in der Zeit von Freitag- bis Sonntagmittag einen Bauzaun, der am Bahnhof in Untermaßfeld zu Werbezwecken aufgestellt ist. Sie brachen Streben heraus und verbogen das Material. Ein Schaden von ca. 250 Euro entstand. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0039664/2026 zu melden.
