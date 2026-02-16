Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwere Körperverletzung auf Karnevalsveranstaltung

Viernau (ots)

Eine Karnevalsveranstaltung in Viernau endete Sonntagnacht im Krankenhaus. Zwei Männer im Alter von 33 und 39 Jahren tranken in diese Nacht gemeinsam Alkohol. An einem gewissen Punkt kippte die Stimmung und der jüngere der beiden schlug mehrfach mit der Faust auf sein gegenüber ein. Der 39-Jährige ging zu Boden und auch dort ließ der Täter nicht von ihm ab. Andere Gäste schafften es, den Angreifer wegzuziehen und die Tat zu beenden. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. gegen den Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

