Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrug in einer Tankstelle

Meiningen (ots)

Ein Mitarbeiter eine Tankstelle in Meiningen erhielt am Sonntag kurz vor 16:00 Uhr einen Anruf einer angeblichen Mitarbeiterin einer Hotline für Kassensysteme. Die Frau am Telefon gab an, das sich wegen einer bestehenden Problematik gleich ihr Chef melden würde, um das vorhandene Kassensystem umzustellen. Der versprochene Anruf ging ein und der Mann am anderen Ende klang für den Tankstellenmitarbeiter sehr authentisch, so dass er keine Zweifel an der Geschichte hegte. Es kam zur Mitteilung eines Legitimationscodes an den Mitarbeiter, der wiederum von der ersten "Hotline-Mitarbeiter" verifiziert wurde. Der "Chef" teilte dem Mann am anderen Ende des Telefons mit, dass man nun für die Umstellung des Systems die Codes bestimmter Produkte benötige. Er übermittelte die geforderten Zahlenreihen, so lange, bis sich die Kasse sperrte. Danach endete der Anruf und der Tankstellenmitarbeiter hatte einen Verlust von fast 400 Euro zu verbuchen. Die Polizei warnt vor diesen und ähnliche Betrugsmaschen. Selbst vor Firmen haben die Täter keine Scheu. Sie nutzen die Ahnungslosigkeit schamlos aus, drängen die Angerufenen scheinbar mühelos in die Ecke und gaukeln ihnen vor, künftig nicht arbeitsfähig zu sein, wenn man nicht tut, was verlangt wird. Dies geschieht immer auf einem freundlichen, authentischen und schwer als Betrug erkennbaren Wege. Fallen Sie nicht darauf herein und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

