BPOL-HB: Update zu: Ungewöhnlicher Einsatz am Bremer Hauptbahnhof - Kooperationsstreife nimmt vierbeinigen Schwarzfahrer in Obhut

Am späten Montagvormittag (09.02.2026) erreichte die Bundespolizeiinspektion Bremen die Information, dass die Katze, die allein in der Regionalbahn nach Bremen gefahren ist, am Folgetag von ihren Besitzern aus Berne bei der Bremer Katzenhilfe abgeholt werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Katze am Freitagabend am Haltepunkt in Berne allein in die RS 4 mit Fahrtziel Bremen Hauptbahnhof gestiegen. Nach Angaben ihrer Besitzer ist es nicht das erste Mal, dass die schwarz-weiße Samtpfote für ihre Abenteuer Regionalzüge nutzt. Auch wenn es sich offenbar um eine Wiederholungstäterin handelt, muss sie dennoch nicht mit Konsequenzen rechnen. Die Bundespolizisten verzichteten auf eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen.

