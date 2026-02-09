PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Ungewöhnlicher Einsatz am Bremer Hauptbahnhof: Kooperationsstreife nimmt vierbeinigen Schwarzfahrer in Obhut

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 06.02.2026 / 19:12 Uhr

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Quattro-Streife mit Sicherheitskräften der Bundes- und Landespolizei, dem Ordnungsamt Bremen und der DB Sicherheit am Freitagabend im Bremer Hauptbahnhof. Sie nahm einen vierbeinigen Schwarzfahrer aus einer Regionalbahn in Obhut.

Gegen 19:12 Uhr wurden die Einsatzkräfte darüber in Kenntnis gesetzt, dass eine Katze orientierungslos durch die Regionalbahn aus Nordenham lief. Umgehend erreichte die Kooperationsstreife den entsprechenden Bahnsteig kurz bevor die Regionalbahn im Bremer Hauptbahnhof einfuhr. Schnell konnte die Katze im Zug eingefangen werden. Weil sie sich zutraulich zeigte, wurde sie auf dem Arm eines Streifenkollegen zum Bundespolizeirevier verbracht. Dort wurde sie zunächst mit Wasser versorgt und anschließend an Mitarbeiter der Bremer Katzenhilfe übergeben.

Momentan ist es noch unklar, an welchem Bahnhof oder Haltepunkt die Katze in die Regionalbahn eingestiegen ist. Auch hat die Bundespolizeiinspektion Bremen derzeit keine Informationen darüber, ob die Samtpfote möglicherweise schon von ihren Besitzern abgeholt worden ist. Hinweise zur Herkunft der Katze werden gerne entgegengenommen.

