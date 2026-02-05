PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOL-HB: Ohne Ticket erwischt: Bundespolizisten nehmen 28-Jährigen am Uelzener Bahnhof fest

Bremen (ots)

Bf. Uelzen, 05.02.2026 / 01:53 Uhr

Bundespolizisten nahmen in der Nacht zum Donnerstag einen 28-Jährigen am Uelzener Bahnhof fest. Ursprünglich wegen eines fehlenden Zugtickets hinzugezogen, stellten die Bundespolizisten fest, dass die Lüneburger Justiz dem Mann habhaft werden wollte.

Der Reisende war mit dem Metronom aus Hamburg unterwegs, als ihn der Zugbegleiter kontrollierte. Da der 28-Jährige keinen Fahrschein hatte, wurde die Uelzener Bundespolizei benachrichtigt. Gegen 01:53 Uhr nahmen die Beamten den Mann am Bahnsteig in Uelzen in Empfang. Bei der Überprüfung seiner Identität kam ans Licht, dass er von der Staatsanwaltschaft Lüneburg bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte eine Geldstrafe wegen Diebstahls von über 800 Euro, einschließlich Verfahrenskosten, nicht bezahlt. Weil der Gesuchte auch am Donnerstag nicht in der Lage war, die geforderte Summe aufzubringen, wurde nun eine Haftstrafe von knapp zwei Wochen fällig. Die Bundespolizisten lieferten den Mann noch in der Nacht in die Haftanstalt ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen

