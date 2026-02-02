PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Super-Recognizer erkennt Sexualtäter nach wenigen Tagen wieder

Bremen (ots)

Hauptbahnhof Bremen, 01.02.2026 /00:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Super-Recognizer der Bremer Bundespolizei am Bremer Hauptbahnhof einen Verdächtigen einer Sexualstraftat wiedererkannt. Der Mann wird beschuldigt, vier Tage zuvor zwei minderjährige Mädchen im Zug von Bremen nach Syke belästigt zu haben.

Gegen 00:30 Uhr fiel der Verdächtige dem Zivilfahnder, der über eine hervorragende Fähigkeit zur Gesichtserkennung verfügt, auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Der 20-Jährige aus Bremerhaven soll am vergangenen Mittwochabend in einem Zug nach Syke zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen zunächst in ein Gespräch verwickelt haben. Als diese am Bahnhof in Syke ausstiegen, soll er die Jugendlichen verfolgt und noch am Bahnsteig bedrängt haben. Dabei soll er eines seiner Opfer an die Hüfte gefasst und sie an sich herangezogen haben. Die Mädchen flüchteten anschließend in einen anderen Zug und der unbekannte Mann blieb am Bahnsteig zurück.

Anhand der Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige auf den Videoaufzeichnungen aus dem Bremer Hauptbahnhof festgestellt werden. In der Nacht zum Sonntag erkannte der Bremer Super-Recognizer nun den Mann wieder und nahm ihn zusammen mit weiteren Zivilfahndern der Bundespolizei vorläufig fest. In einer ersten Befragung gestand der Bremerhavener, dass er die zwei Mädchen vier Tage zuvor belästigt hatte.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Bremen
Pressestelle
Juliane Hartwich
Telefon: 0421 16299 - 6102
E-Mail: bpoli.bremen.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
X @bpol_nord

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell

