Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Im Handgepäck vergessen - Bundespolizei stellt Dolch am Bremer Flughafen sicher

Bild-Infos

Download

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 07.02.2026 / 10:34 Uhr

Bundespolizisten haben Samstagvormittag bei der Handgepäckkontrolle am Bremer Flughafen einen Dolch sichergestellt. Dieser war zuvor vom Luftsicherheitskontrollpersonal in der Tasche eines 24-Jährigen gefunden worden.

Der Fluggast aus Elsfleth hatte sich um 10:34 Uhr an der zentralen Luftsicherheitskontrollstelle eingefunden. Bei der Durchleuchtung seiner Tasche fand das Kontrollpersonal den Dolch in einer Seitentasche auf. Gegenüber der Bundespolizei äußerte der Mann, dass er vergessen habe, den Dolch in dieser Tasche aufbewahrt zu haben. Erst am Morgen habe er seine Reisetasche kurzfristig gewechselt und nicht mehr an den darin befindlichen Gegenstand gedacht. Zudem gab er an, den Dolch zur Brauchtumspflege zu besitzen.

Da der Dolch nicht ins Flugzeug mitgenommen werden durfte, stellten die Bundespolizisten den Gegenstand sicher. Darüber hinaus leiteten sie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Luftsicherheitsgesetz und dem Waffengesetz gegen den 24-Jährigen ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Elsflether seinen Flug nach Frankfurt antreten.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell