Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: PKW verursacht Schnellbremsung einer Regionalbahn - Bundespolizei sucht Zeugen

Bremen (ots)

Tatort: Bahnstrecke Wunstorf - Bremerhaven; Bahnübergang Oldenbüttel (Bkm. 152,071)

Tatzeit: 10.02.2026 / 13:29 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich ein gefährlicher Vorfall im Bereich Oldenbüttel (Hambergen). Ein PKW-Fahrer verursachte mit einem riskanten Manöver die Schnellbremsung einer Regionalbahn. Die Bremer Bundespolizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sucht nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der bislang unbekannte Fahrer eines roten PKW den Bahnübergang bei Oldenbüttel an der Bahnstrecke von Wunstorf nach Bremerhaven überquert haben, obwohl die Halbschranke bereits geschlossen war. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, leitete der Lokführer der Regionalbahn RE9, die voll besetzt war, eine Schnellbremsung ein. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerkannt. Durch den Vorfall kam es zu keinen Personen- oder Sachschäden. Dennoch stellt das Verhalten des Fahrzeugführers eine Straftat dar.

Die zuständige Bundespolizeiinspektion Bremen leitet ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein und sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sie bittet insbesondere den Fahrer eines Paketzustellers, der zum Zeitpunkt des Vorfalls ordnungsgemäß an den geschlossenen Bahnschranken wartete, sich zu melden. Hinweise werden unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de entgegengenommen.

