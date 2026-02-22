Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung im Zug von Osnabrück nach Bremen (Korrekturmeldung)

Bremen (ots)

Korrekturmeldung zur Meldung vom 22.02.2026 / 16:33 Uhr:

Regionalexpress Osnabrück - Bremen, 22.02.2026 / 12:26 bis 13:45 Uhr

Während der Fahrt eines Regionalexpresses (RE 9) von Osnabrück (Abfahrt: 12:26 Uhr) nach Bremen sollen zwei jugendliche Mädchen von einem ca. 45 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden sein. Der offenbar alkoholisierte Mann habe im letzten Wagen des vollbesetzten Zuges die 15- und 16-Jährige, die auf Ihren Koffern gesessen hätten, zunächst mit unsittlichen Angeboten belästigt und sich anschließend zu diesen gesetzt. Er habe die Mädchen dann auch mehrfach an den Beinen angefasst. Ein anderer Reisender habe den Mann auf sein Verhalten angesprochen, woraufhin dieser versucht habe ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Mädchen vorzutäuschen.

Mit Ankunft des Zuges in Bremen gegen 13:45 Uhr habe sich der Mann sofort entfernt. Eine Videoauswertung der Bundespolizei zeigte später, dass dieser den Hbf. Bremen um 14:35 Uhr mit einem Metronom in Richtung Hamburg wieder verlassen hatte.

Der namentlich noch nicht ermittelte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 45 Jahre alter Mann - weiße Hautfarbe - Deutsch sprechend - Bekleidung: Schwarzes Basecap mit Emblemen, Schwarze Softshelljacke, weißes T-Shirt, blaue Hose - Führte eine Bierflasche mit

Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet Zeugen, die die Belästigung oder den Tatverdächtigen auf der Fahrt von Osnabrück nach Bremen, am Hbf. Bremen oder während der Fahrt in Richtung Hamburg beobachtet haben, sich unter Tel.: 0421/16299-7777 oder per E-Mail über bpoli.bremen@polizei.bund.de zu melden. Auch der Reisende, der den Mann im Zug auf sein Verhalten ansprach und den Mädchen damit zur Hilfe kam, wird gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell