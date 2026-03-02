Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Knapp 15 Monate nach der Tat - Super-Recognizer der Bundespolizei erkennt Gewalttäter wieder

Bremen (ots)

Hbf. Bremen, 27.02.2026 / 15:30 Uhr

Am Freitagnachmittag hat ein Super-Recognizer der Bremer Bundespolizei im Bremer Hauptbahnhof einen Verdächtigen einer gefährlichen Körperverletzung wiedererkannt. Fast 15 Monate lang wurde nach dem bisher unbekannten Mann gefahndet.

Der 18-Jährige fiel dem Zivilfahnder, der über eine hervorragende Fähigkeit zur Gesichtserkennung verfügt, im Personentunnel des Hauptbahnhofs auf. Er soll Ende November 2024 gemeinsam mit mindestens einem weiteren Täter den Geschädigten zunächst im RE 9 nach Osnabrück beleidigt haben. Im weiteren Verlauf sollen die beiden ihr Opfer am Bahnhof in Kirchweyhe mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben und danach geflohen sein (siehe Pressemitteilung der Bundespolizei Bremen vom 11.12.2024 um 13:10 Uhr).

Von den Unbekannten wurden Videoaufzeichnungen aus dem Bremer Hauptbahnhof gesichert. Dies führte nun nach knapp 15 Monaten dazu, dass der Super-Recognizer einen der jungen Männer am Freitag wiedererkannte und seine uniformierten Streifenkollegen informierte. Die Bundespolizisten nahmen den 18-Jährigen kurze Zeit später am Bahnsteig vorläufig fest.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell