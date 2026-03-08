Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Unfall beim Überholen - Polizei sucht überholten Pkw

- Herbolzheim

Am 07.03.2026 gegen 23.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Herbolzheim zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparkter Pkw beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überholte ein roter Mercedes Vito mit weißer Aufschrift innerhalb geschlossener Ortschaft einen vor ihm fahrenden Pkw. Während des Überholvorgangs streifte der Lieferwagen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Der Fahrer des roten Lieferwagens setzte seine Fahrt in Richtung Ringsheim anschließend fort. Der überholte Pkw fuhr ebenfalls weiter und wird nun als wichtiger Zeuge gesucht.

Die Polizei bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des überholten Fahrzeugs, sich zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem roten Lieferwagen machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Emmendingen unter Tel. 07641 582-0 zu melden.

