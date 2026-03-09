Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Schwärzenbach: Unfallflucht an Spielplatz, Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2026, konnte gegen 12:50 Uhr durch einen Zeugen beobachtet werden, wie ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz des Platzberg Spielplatzes in Schwärzenbach beim Ausparken ein anderes Fahrzeug touchierte. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich infolgedessen vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silbernen Kleinwagen, ähnlich wie ein VW Lupo, gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter Tel. 07651 9336-0 zu melden.

/Schrei

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell