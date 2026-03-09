Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: In OP-Kleidung Medikamente aus Krankenhaus entwendet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann entwendete am Sonntag, 08.03.2026 gegen 12.00 Uhr Medikamente aus einem Krankenhaus in der Schwarzwaldstraße. Der geschätzt 40-jährige Mann betrat das Krankenhaus und verschaffte sich aus dem Wäscheraum grüne OP-Kleidung. Mit dieser ging er auf eine Station und entwendete aus einem Büro 7 Schachteln Medikamente. Der rund 40-Jährige wurde von Mitarbeitern angesprochen und flüchtete aus dem Krankenhaus. Im Anschluss konnte er in seiner grünen OP-Kleidung auf Höhe der evangelischen Kirche, in Laufrichtung Roggenbachstraße gesehen werden. Der unbekannte Mann war rund 40 Jahre alt und zirka 180 cm groß. Er hatte kurze schwarze Haare und einen drei Tage Bart. Er sprach akzentfreies deutsch und trug einen blauen Müllsack mit sich. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, welchen der Mann aufgefallen war. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell