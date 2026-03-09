PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Unfallverursacher alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.03.2026, befuhr ein 44-jähriger Autofahrer gegen 09:50 Uhr die Grabenstraße in Lenzkirch. Beim Abbiegevorgang in die Freiburger Straße missachtete der 44-Jährige nach derzeitigem Stand die Vorfahrt eines 81-jährigen Motorradfahrers. Bei der Kollision rutschte das Motorrad auf ein abgeparktes Auto, welches dadurch beschädigt wurde. Der 81-jährige Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt, war vor Ort ansprechbar und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Bei dem 44-jährigen Unfallverursacher konnte ein Atemalkoholwert von knapp 0,8 Promille festgestellt werden. Er wurde zur Blutentnahme in das Krankenhaus verbracht. Der gesamte Sachschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

/Schrei

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
07651 9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

