Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Lebensmittelmarkt

Greiz (ots)

Hohenleuben. In der Nacht von Freitag auf Samstag den 10.01.2026 brachen bisweilen unbekannte Täter in den Lebensmittelmarkt in der Straße Markt in Hohenleuben ein, indem diese die die Glasschiebetür des Objektes aufbrachen beziehungsweise einschlugen. Aus den Verkaufsräumlichkeiten des Objektes entwendeten die Täter nach derzeitigem Erkenntnisstand lediglich mehrere Flaschen Whisky und 10 Zigarettenaschachteln, in einem Gesamtwert von ca. 200,- Euro. Kurios hierbei war, dass die Täter weiteres Beutegut, darunter auch weitere, offenstehende Zigarettenschachteln in dem Markt beließen. Vor Ort wurde durch die Polizeiinspektion Greiz die Tatortarbeit durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren wegen des begangenen Besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Mangels vorliegender Hinweise auf die Täter bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise, welche unter Angabe der Bezugsnummer 0007616/2026, unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen werden. <MS>

