Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf im Schwarzwald: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.03.2026, gegen 15.00 Uhr kam es auf der Martinstraße in Bonndorf an der Einmündung zur Donaueschinger Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 31-jähriger VW- Fahrer beim Abbiegen in die Donaueschinger Str. den bevorrechtigten 52-jährigen Volvo-Fahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, wodurch beide Autos beschädigt wurden. Der Sachschaden dürfte 12.000 Euro betragen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Beteiligten wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Bonndorf und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

