Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrerin bei Unfall mit einem E-Roller leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Abend (05.03.2026) ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der eine Frau leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren gegen 20:10 Uhr ein 36-jähriger auf einem E-Roller und eine 41-Jährige mit ihrem Fahrrad den Fuß- und Radweg auf der Hannoverschen Straße. In Höhe der Hausnummer 58 begegneten sie sich und es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand leichter Sachschaden. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des E-Rollers alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

