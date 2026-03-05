Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Celle (ots)

Gestern Abend ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 41-Jähriger befuhr gegen 17:10 Uhr mit seinem Kia die Industriestraße in Richtung Braunschweiger Heerstraße. Ein 73-jähriger Radfahrer war auf dem Radweg der Braunschweiger Heerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Der Autofahrer näherte sich langsam dem Einmündungsbereich zur Braunschweiger Heerstraße und übersah dabei vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne den bevorrechtigten Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Senior leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

