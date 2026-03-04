Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand in einem Mehrfamilienhaus

Wathlingen (ots)

Gestern Mittag (03.03.2026) ist es in Wathlingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Hausbewohner hatten gegen 13 Uhr den Brand bzw. den Rauch im Flur des Hauses entdeckt und über den Notruf gemeldet. Die alarmierten Einsatzkräfte waren schnell vor Ort, löschten den Brand und brachten die Bewohner teilweise über eine Drehleiter in Sicherheit. Einige der Bewohner wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Ein Gebäudeschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden, das Haus ist weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

