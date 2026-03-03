Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eicklingen (ots)

Bei einem Unfall in Eicklingen ist gestern Morgen (02.03.2026) eine Frau leicht verletzt worden. Die 30-Jährige befuhr gegen 07:40 Uhr mit ihrem Honda die K 55 aus Eicklingen kommend in Richtung Langlingen. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Paulmannshavekost von der Fahrbahn ab, streifte einen Zaunpfeiler und im weiteren Verlauf einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, an dem Honda entstand Totalaschaden, er war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die gesamte Schadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell