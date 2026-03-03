PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Eicklingen (ots)

Bei einem Unfall in Eicklingen ist gestern Morgen (02.03.2026) eine Frau leicht verletzt worden. Die 30-Jährige befuhr gegen 07:40 Uhr mit ihrem Honda die K 55 aus Eicklingen kommend in Richtung Langlingen. Hier kam sie aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich Paulmannshavekost von der Fahrbahn ab, streifte einen Zaunpfeiler und im weiteren Verlauf einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert, an dem Honda entstand Totalaschaden, er war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die gesamte Schadenshöhe liegt bei zirka 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 12:25

    POL-CE: Auffinden vermisste Person

    Celle (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der seit gestern vermisste Herr M. auf einem Waldweg wohlbehalten angetroffen werden. Er wird zur ärztlichen Untersuchung dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Celle bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die eingegangenen Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle Telefon: 05141/277-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 12:26

    POL-CE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Celle (ots) - Zu einem Angriff auf Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle kam es, nachdem die Beamten zu einer Streitigkeit in Celle am Abend des 25.02.2026 gerufen wurden. Vor Ort eingetroffen, stand der spätere Täter zunächst auf der Balkonbrüstung im ersten Stock, stieg aber selbst wieder herunter. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen um den Streit zwischen dem Täter und seiner Lebensgefährtin zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren