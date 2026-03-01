POL-CE: Auffinden vermisste Person

Celle (ots) - Zu einem Angriff auf Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle kam es, nachdem die Beamten zu einer Streitigkeit in Celle am Abend des 25.02.2026 gerufen wurden. Vor Ort eingetroffen, stand der spätere Täter zunächst auf der Balkonbrüstung im ersten Stock, stieg aber selbst wieder herunter. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen um den Streit zwischen dem Täter und seiner Lebensgefährtin zu ...

mehr