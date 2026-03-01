POL-CE: Auffinden vermisste Person
Celle (ots)
Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der seit gestern vermisste Herr M. auf einem Waldweg wohlbehalten angetroffen werden. Er wird zur ärztlichen Untersuchung dem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Celle bedankt sich ausdrücklich bei allen Beteiligten für die eingegangenen Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Celle
Telefon: 05141/277-0
E-Mail: poststelle@pi-ce.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell