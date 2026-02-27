Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Celle (ots)

Zu einem Angriff auf Polizeibeamte der Polizeiinspektion Celle kam es, nachdem die Beamten zu einer Streitigkeit in Celle am Abend des 25.02.2026 gerufen wurden. Vor Ort eingetroffen, stand der spätere Täter zunächst auf der Balkonbrüstung im ersten Stock, stieg aber selbst wieder herunter. Als die Einsatzkräfte in der Wohnung eintrafen um den Streit zwischen dem Täter und seiner Lebensgefährtin zu klären, bewarf der Dreißigjährige die eingesetzten Beamtenunmittelbar mit einer vollen Bierdose. Als der Mann für weitere Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen, und einer Besatzung eines Rettungswagens vorgestellt wurde, kam es zu einem weiteren Angriffsversuch. Der Mann versuchte, einen Stuhl auf dem er zunächst saß zu ergreifen und schleuderte ihn in Richtung einer anwesenden Polizeibeamtin. Ihr aufmerksamer Kollege, der den Mann sicherte, konnte den Wurf abfangen und es kam zu keiner Verletzung der Kollegen oder den eingesetzten Kräften des Rettungsdienstes. Er wurde im Anschluss in eine Gesundheitseinrichtung zur medizinischen Betreuung überstellt. Eine Anzeige wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte wurde gefertigt.

