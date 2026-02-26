PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Junger Mann bei Unfall leicht verletzt

Lachendorf (ots)

Heute Morgen hat sich auf der K 43 ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 07:30 Uhr die K 43 aus Blankenburg kommend in Richtung Lachendorf. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Golf gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Baum entstand Sachschaden. Die gesamte Schadenshöhe liegt bei zirka 15.000 Euro. Die K 43 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zirka 08:50 gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:02

    POL-CE: Unsichtbare Gefahr im Straßenverkehr: Schulbuslotsen klären über den toten Winkel auf

    Lachendorf (ots) - Die Schulbuslotsinnen und Schulbuslotsen der Oberschule Lachendorf und des Immanuel-Kant-Gymnasiums engagieren sich seit vielen Jahren freiwillig für die Sicherheit ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler auf dem Schulweg. Ein zentrales Thema ist und bleibt dabei der "tote Winkel" - eine oft unterschätzte, aber weiterhin hochgefährliche Situation ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:43

    POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

    Lachendorf / Celle (ots) - Die Polizei Celle hat gestern bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer angehalten, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. In Lachendorf kontrollierten die Beamten gegen 15:15 Uhr einen VW Polo. Dabei stellten sie fest, dass der 30 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 10:25

    POL-CE: Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

    Celle (ots) - Gestern Vormittag (25.02.2026) ist es in Celle zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist. Ein 80-Jähriger befuhr mit seinem Audi gegen 11:00 Uhr die Hannoversche Straße (K 84). An der Kreuzung zur B3 bog er nach links in Richtung Zentrum ab. Dabei kollidierte sein Fahrzeug mit dem Daimler einer 36-Jährigen, die aus Richtung Zentrum auf der B3 unterwegs war und nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren