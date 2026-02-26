Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Junger Mann bei Unfall leicht verletzt

Lachendorf (ots)

Heute Morgen hat sich auf der K 43 ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf gegen 07:30 Uhr die K 43 aus Blankenburg kommend in Richtung Lachendorf. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Golf gegen einen Baum. Der junge Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Golf war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. An dem Baum entstand Sachschaden. Die gesamte Schadenshöhe liegt bei zirka 15.000 Euro. Die K 43 war für die Dauer der Unfallaufnahme bis zirka 08:50 gesperrt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell