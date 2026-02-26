PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr

Lachendorf / Celle (ots)

Die Polizei Celle hat gestern bei Verkehrskontrollen zwei Autofahrer angehalten, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren.

In Lachendorf kontrollierten die Beamten gegen 15:15 Uhr einen VW Polo. Dabei stellten sie fest, dass der 30 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Um 17:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte dann einen Ford in der Hafenstraße in Celle. Dabei stellten sie fest, dass der 46 Jahre alte Fahrer ebenfalls keine gültige Fahrerlaubnis hat. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

