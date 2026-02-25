Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" stirbt nicht aus

Celle (ots)

Am Dienstag, 24.02.2026, versuchten Täter im Celler Stadtgebiet als "Falsche Polizeibeamte" Beute zu machen.

Ein Celler Bürger erhielt am Dienstag Vormittag einen Anruf, bei dem eine Frau vorgab, Polizeibeamtin der Kriminalpolizei aus Celle zu sein. Sie behauptete, bei einem Einbruch in der unmittelbaren Nachbarschaft seien zwei vermeintliche Täter flüchtig. Die angebliche Polizistin fragte den Angerufenen ob er Wertsachen im Haus habe und alleine wohne. Der Mann reagierte richtig und beendete das Gespräch umgehend.

Aus diesem Grund wird erneut darauf hingewiesen, dass die Polizei niemanden zuhause anruft und zu seinen Vermögenswerten ausfragt, geschweige denn eine Herausgabe derselben fordert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell