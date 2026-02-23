PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Raub auf Seniorin

Celle (ots)

Am Montagmorgen, 23.02.2026 ist es in Celle zu einem Raub gekommen. Eine 72 Jahre alte Frau hatte in ihrem Haus in der Straße "Altenceller Feld" gegen 4 Uhr die Terassentür geöffnet, als plötzlich zwei maskierte Männer aus dem Dunkeln erschienen und sie zurück ins Haus drängten. Die beiden forderten von ihr die Herausgabe von Geld und Wertgegenständen. Einer der beiden Unbekannten forderte sie auf, sich hinzusetzen und bedrohte sie zeitweise vermutlich mit einem Messer, der andere durchsuchte das Haus. Die Seniorin konnte sich in das Gäste-WC flüchten, öffnete das dortige Fenster und rief um Hilfe. Die beiden unbekannten Täter flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Dame wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer in Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

