PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Briefkästen der Polizeistationen Eschede und Lachendorf beschädigt

Lachendorf / Eschede (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.02. / 21.02.2026) ist es an den Polizeidienststellen in Lachendorf und Eschede zu Sachbeschädigungen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 02:35 Uhr zunächst einen unbekannten Sprengkörper in den Briefkasten der Polizeistation Lachendorf in der Straße "Südfeld". Dieser wurde dadurch komplett zerstört. Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr wurde auch der Briefkasten der Polizeistation in Eschede, Uelzener Straße, auf die gleiche Weise beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 14:34

    POL-CE: Betrüger scheitern mit Schockanrufen

    Celle (ots) - In den vergangenen Tagen ist es in Stadt und Landkreis Celle zu mehreren versuchten Betrugsdelikten am Telefon gekommen. Die unbekannten Täter gaben sich dabei als nahe Verwandte aus und täuschten eine akute Notlage vor. Ziel der Anrufe war es, die Angerufenen zur Übergabe oder Überweisung hoher Geldbeträge zu bewegen. In zwei Fällen reagierten die Angerufenen, eine 68-Jährige und eine 74-Jährige, ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:16

    POL-CE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

    Celle (ots) - Gestern (19.02.2026) Mittag hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 38-Jährige wollte gegen 12:25 Uhr mit ihrem Skoda in der Hannoverschen Straße von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn fahren. Hierbei kam es zu Zusammenstoß mit einem Krankentransportwagen (KTW). Die 18 Jahre alte Fahrerin des KTW und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren