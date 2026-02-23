Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Briefkästen der Polizeistationen Eschede und Lachendorf beschädigt

Lachendorf / Eschede (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (20.02. / 21.02.2026) ist es an den Polizeidienststellen in Lachendorf und Eschede zu Sachbeschädigungen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen Unbekannte in der Zeit zwischen 00:40 Uhr und 02:35 Uhr zunächst einen unbekannten Sprengkörper in den Briefkasten der Polizeistation Lachendorf in der Straße "Südfeld". Dieser wurde dadurch komplett zerstört. Im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 07:30 Uhr wurde auch der Briefkasten der Polizeistation in Eschede, Uelzener Straße, auf die gleiche Weise beschädigt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, die Schadenshöhen stehen noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen der beiden Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell