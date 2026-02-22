Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Pressemeldung der Polizeiinspektion Celle für den Zeitraum von Freitag, 20.02.2026, 12:00 Uhr bis Sonntag, 22.02.2026, 12:00 Uhr

Celle (ots)

+++Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der L 310+++

Celle - Am Freitagmittag befährt ein 46jähriger Celler mit seinem Pkw VW die L310 aus Fuhrberg in Richtung Celle. Wenige hundert Meter vor dem Ortseingang Celle kommt er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert hier mit einem entgegenkommenden Transporter Ford eines 49jährigen aus der Region Hannover. Der Transporter überschlägt sich und bleibt im Seitenraum auf dem Dach liegen. Der Unfallverursacher wird durch den Aufprall zurückgeschleudert und kommt auf der gegenüberliegenden Seite im Grünstreifen zum Stehen. Die verunfallten Fahrzeuge waren nur mit den Fahrzeugführern besetzt. Sie werden jeweils nach einer ersten Versorgung ins AKH Celle verbracht und stationär aufgenommen. Eine lebensgefährliche Verletzung kann bei beiden Unfallbeteiligten ausgeschlossen werden. Die L 310 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig abgeleitet.

+++Aggressiver Hund löst Polizeieinsatz aus+++

Celle/Vorwerk - Samstagmittag ist es im Celler Stadtteil Vorwerk zu einem Vorfall mit einem Hund gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein Spaziergänger gegen 11:15 Uhr mit seinem Hund, einem Großspitz, auf dem Stichweg zwischen zwei Grundstücken in der Straße "Am Poggenteich" spazieren. Von einem der Grundstücke übersprang ein dort lebender Hund, ein Canario Boxer Mix, die Umzäunung, griff den Hund des Spaziergängers sofort an und verletzte das Tier dabei schwer. Der herbei geeilte 65 Jahre alte Halter des beißenden Hundes wurde bei dem Versuch, seinen Hund zurückzuhalten, von diesem mehrfach gebissen und schwer verletzt. Da sich der Hund nicht unter Kontrolle bringen ließ, weder auf die Ansprache seines Besitzers noch auf die der alarmierten Polizei reagierte und den anderen Hund weiterhin angriff, ging von ihm weiterhin eine erhebliche Gefahr aus. Um weitere Verletzungen von Menschen und Tieren zu verhindern, sahen sich die eingesetzten Polizeikräfte in dieser Situation leider gezwungen, den Hund durch den Einsatz der Dienstwaffe zu stoppen. Der Großspitz wurde schwerverletzt in eine tierärztliche Bereitschaftspraxis transportiert. Der schwerverletzte Halter des Hundes wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der ebenfalls 65 Jahre alte Halter des angegriffenen Hundes wurde bei dem Gerangel leicht verletzt, vermutlich durch einen Sturz, aber nicht gebissen. Der verursachende Hund war den Behörden bereits aus der Vergangenheit durch Beißvorfälle bekannt.

+++Unter Drogen und ohne Zulassung gefahren+++

Celle/ Westercelle - Am Samstagnachmittag wurde in Westercelle eine 47jähriger Cellerin mit ihrem PKW VW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Test bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Opiate. Eine Blutprobe wurde entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass der geführte PKW nicht zugelassen war und falsche Zulassungsplaketten angebracht waren. Die Dame erwarten nun mehrere Strafverfahren.

+++Jugendliche "Plakatierer" erwischt+++

Celle - Am späten Samstagabend fielen einer Streife im Celler Stadtgebiet zwei Jugendliche auf, welche mit einem Eimer Kleister und einem Bündel Plakate an einem Stromkasten hantierten. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Schüler eines von ca. 100 mitgeführten Plakaten an dem Stromkasten klebten. Weitere Plakate konnten im Nahbereich an anderen Stellen vorgefunden werden. Die 16 und 17 Jahre alten Jungs wurden im Anschluss an ihre Eltern übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.

+++Einbruch in Keller+++

Celle - Im Zeitraum von Dienstag, 22:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Nebengebäude einer Kindertagesstätte in der Straße Bullenberg. Mittels eines Steins wurde ein von der Straße einsehbares Kellerfenster eingeworfen und der oder die Täter gelangten so in die dortigen Kellerräume. Ein Zugang zum eigentlichen Gebäude der KiTa ist von hier nicht möglich. Ob Diebesgut erlangt wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter 05141-277 0 in Verbindung zu setzen.

