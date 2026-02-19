Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kabel von Baustelle entwendet

Winsen (Aller) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (17.02., 19:00 Uhr/18.02.2026, 08:00 Uhr) in einem Baugebiet in Winsen (Aller) diverse Stromkabel entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen die Täter auf einer Baustelle in der Waller Straße dabei auch einen Stromverteilerkasten auf und beschädigten einen Starkstromanschluss. Der Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Wietze unter der Telefonnummer 05146-986230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell