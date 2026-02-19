Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Einbrüche in Geschäfte in der City

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht (18.02. / 19.02.) ist es in der Celler Innenstadt zu zwei Einbrüchen in Geschäfte gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter gegen 03:25 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Handygeschäft in der Straße "Kleiner Plan". Dort entwendeten sie mehrere Mobiltelefone und entfernten sich anschließend wieder zu Fuß in Richtung Südwall.

Rund zwei Stunden später ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Geschäft in der City. Hier verschafften sich die Täter gegen 05:25 Uhr gewaltsam Zugang zu den Verkaufsräumen eines Geschäftes in der Straße "Neue Straße" und entwendeten diversen Schmuck. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe steht in beiden Fällen noch nicht fest.

Ob die beiden Taten zusammenhängen ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell