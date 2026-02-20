Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Celle (ots)

Gestern (19.02.2026) Mittag hat sich in Celle ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Eine 38-Jährige wollte gegen 12:25 Uhr mit ihrem Skoda in der Hannoverschen Straße von einem Parkstreifen auf die Fahrbahn fahren. Hierbei kam es zu Zusammenstoß mit einem Krankentransportwagen (KTW). Die 18 Jahre alte Fahrerin des KTW und ihre 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden, die Höhe steht noch nicht fest.

