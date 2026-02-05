Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Großfeuer auf ehemaligen Bauernhof

Pinneberg (ots)

Datum: Donnerstag, 5. Februar 2026, 13.48 Uhr +++ Einsatzort: Hasloh, Alter Kirchweg +++ Einsatz: FEU 2 (Feuer, zwei Löschzüge)

Hasloh - Großfeuer am Donnerstagnachmittag (5. Februar) eines ehemaligen Bauernhofs am Alten Kirchweg in Hasloh. Mehr als 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hasloh, Quickborn und Bönningstedt sowie des Löschzugs Gefahrgut (LZG) Kreis Pinneberg sind dort aktuell im Löscheinsatz um ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Wohngebäude zu verhindern. Eine Person wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz dauert noch an. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Warn-App NINA für den Bereich Hasloh ausgelöst. Die erste Alarmierung erfolgte um 13.48 Uhr mit dem Stichwort FEU (Feuer Standard) für die FF Hasloh und eine Gruppe der FF Quickborn. Gemeldet worden war ein oder mehrere brennende Pkw in oder an einer Garage. Das Feuer griff augenscheinlich sehr schnell um sich. Es folgten zahlreiche weitere Notrufe, die bei der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn aufliefen. Nur zehn Minuten später veranlassten die ersten eingetroffenen Kräfte eine Alarmstufenerhöhung mit Vollalarm für die beiden bereits beteiligten Wehren und zusätzlich für die FF Bönningstedt. Es brennen eine ehemalige Scheune mit einer Grundfläche von etwa 300 Quadratmeter sowie mehrere Pkw. Die Feuerwehren nehmen zur Brandbekämpfung mehrere handgeführte Strahlrohre sowie Monitore (mobile Wasserwerfer mit großer Durchflussmenge) vor. Die Wasserversorgung wird zum einen aus dem öffentlichen Hydrantennetz und zum anderen über eine offene Wasserstelle gesichert. Dafür mussten umfangreiche Schlauchleitungen verlegt werden. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde zudem der LZG Kreis Pinneberg alarmiert. Die Spezialkräfte unternehmen Messfahrten in der Gemeinde Hasloh. Meldungen über erhöhte Schadstoffwerte liegen bislang nicht vor. Außerdem unterstützt der LZG bei der Einsatzstellenhygiene. Jede Einsatzkraft wird nach dem Löscheinsatz im verqualmten Bereich gereinigt. Da die Einsatzstelle im Außenbereich Haslohs liegt, wurden mehrere Bereitstellungsräume an der Kieler Straße und am Garstedter Weg gebildet, von wo aus Fahrzeuge gezielt abgerufen werden. Die örtliche Einsatzleitung wird von Kreiswehrführer Stefan Mohr unterstützt.

Der Einsatz dauert zur Stunde an. Wir werden unaufgefordert nachberichten.

Eingesetzte Kräfte:

FF Hasloh: 4 Fahrzeuge FF Quickborn: 7 Fahrzeuge FF Bönningstedt: 4 Fahrzeuge LZG Kreis Pinneberg: 6 Fahrzeuge KFV Pinneberg: 2 Fahrzeuge Rettungsdienst RKiSH: 1 RTW in Bereitstellung

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, übermittelt durch news aktuell